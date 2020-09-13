هبة عبدالغني تتصدر البوستر الرسمي لـ فيلم "لما كان البحر أزرق"

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرح المخرج عمرو السيوفي، البوستر الرسمي لـ فيلم "لما كان البحر أرزق" بطولة النجمة هبة عبدالغني، والتي تصدرت البوستر الرسمي لـ الفيلم.

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم "لما البحر كان أزرق" خلال الفترة المقبلة بعدد كبير من المهرجانات، حيث تدور قصة الفيلم حول سيدة في سن الأربعين تدعى مريم وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة هبة عبد الغني، تشعر بالغربة في بيتها على الرغم من كونها لديها ابنة عمرها 19 سنة وأخرى عمرها 12 سنة، ولكن بسبب التكنولوجيا والإنترنت، أصبحت تشعر بالغربة في منزلها، بسبب اهتمام جميع أفراد عائلتها بالتكنولوجيا بشكل مبالغ فيه.

والفيلم من بطولة هبة عبد الغني كل من محمود حمدي، نيكول اسكندر، آدم، ومن تأليف محمد زايد، ومن إخراج عمرو السيوفي.
هبة عبدالغني تتصدر البوستر الرسمي لـ فيلم "لما كان البحر أزرق"
هبة عبدالغني تتصدر البوستر الرسمي لـ فيلم "لما كان البحر أزرق"

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