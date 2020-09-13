عاجل.. السيسي يوجه بزيادة الرقعة الزراعية بسيناء وجنوب الوادي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء، ومساعد الرئيس للمشروعات القومية.

وأوضح متحدث الرئاسة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل، أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية شمال سيناء وجنوب الوادي.

ووجه الرئيس السيسي، بالتعامل المتكامل مع القطاعات المعنية لزيادة الرقعة الزراعية بسيناء وجنوب الوادي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشار الرئيس سيناء جنوب الوادي بوابة الفجر الفجر الرقعة الزراعية الرئيس السيسي

أخبار تهمك

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يحقق مع رضوى الشربيني

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تكشف أسوأ سيناريو للمتطوع في تجارب اللقاح الصيني (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على آخر مستجدات رحيل فيدال عن برشلونة

منذ ساعة

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من ضم نجم إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 22 ساعة

عقبة تقف أمام فايلر تمنعه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

التسجيل إلكترونيًا.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي لطلاب الجامعات الجدد

منذ ساعة و 21 دقيقة

"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على غيابات الزمالك أمام الإنتاج الحربي

منذ ساعة

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجآت كارتيرون.. تشكيل الزمالك المتوقع للقاء الإنتاج الحربي في الدوري

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يرفض التعاقد مع "الدبابة"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

السيسي يهنئ أمير الكويت بعيد الأضحى

الرئيس السيسي يوجه باستمرار التوسع في خطط البحث عن البترول والغاز

عاجل.. السيسي يستقبل رئيس وزراء إيطاليا بقصر الاتحادية

توجيه عاجل من الرئيس السيسي

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن العاصمة الإدارية

عاجل.. السيسي يجتمع مع مدبولي ووزراء الدفاع والداخلية والمالية

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:34 م

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

التسجيل إلكترونيًا.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي لطلاب الجامعات الجدد

03:39 م

تعرف على غيابات الزمالك أمام الإنتاج الحربي

04:01 م

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يحقق مع رضوى الشربيني

03:16 م

عقبة تقف أمام فايلر تمنعه من الرحيل عن الأهلي

01:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟