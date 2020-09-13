عاجل.. السيسي يوجه بزيادة الرقعة الزراعية بسيناء وجنوب الوادي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء، ومساعد الرئيس للمشروعات القومية.





وأوضح متحدث الرئاسة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل، أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية شمال سيناء وجنوب الوادي.



