عاجل.. السيسي يوجه بزيادة الرقعة الزراعية بسيناء وجنوب الوادي
الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:01 م
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء، ومساعد الرئيس للمشروعات القومية.
وأوضح متحدث الرئاسة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل، أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية شمال سيناء وجنوب الوادي.
ووجه الرئيس السيسي، بالتعامل المتكامل مع القطاعات المعنية لزيادة الرقعة الزراعية بسيناء وجنوب الوادي.
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