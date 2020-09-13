'الأعلى للإعلام' يحقق مع رضوى الشربيني

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:16 م
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
ميسون أبو الحسن
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قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني، في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول غير المحجبات.

'الأعلى للإعلام' يشيد بالتغطية الإعلامية لواقعة سيدة القطار

وكان قد أشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتغطية وسائل الإعلام لواقعة "سيدة القطار"، وتعظيم القيم الإنسانية النبيلة لسيدة مصرية، تصرفت بشكل عفوى يكشف عن معدن سيدات مصر، في صور تتكرر دائماً، أبرزها خروجهن العظيم في 30 يونيو لتخليص البلاد من براثن الجماعة الإرهابية، دون خوف أو تردد ،وتحملهن المسئولية في صبر وجلد، دون الاستجابة لدعاوى التحريض.

وأشاد المجلس في بيان سابق بأخلاق الجندى، الذي تحلى بأقصى درجات الثبات الانفعالي وحسن الخلق وإصراره على ارتداء الكمامة، ولم يستجب لاستفزاز كمساري القطار، مؤكداً أن مدرسة تخريج الرجال هي الحصن العظيم الذي يربي الأجيال على معاني الكرامة والرجولة والكبرياء.

وحيا المجلس التحرك السريع للفريق كامل الوزير وزير النقل الذي يبذل جهوداً كبيرة مسبوقة لتطوير وتحديث السكك الحديدية، ولم يسمح لمثل هذا التصرف الفردي أن يمس إنجازاته.

وأكد المجلس أنه مع التنفيذ الكامل للقانون شريطة أن يتحلى المكلفين بتنفيذه بروح القانون التي تعلي شأن العدالة وتحفز قيم الاحترام .

  وناشد المجلس وسائل الاعلام بتسليط الاضواء على مثل هذه القصص الانسانية التى تؤكد ان المصريين بخير.

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