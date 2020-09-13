مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.84% بختام التعاملات
الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:16 م
نيفين سمير
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أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.84% رابحاً 68.41 نقطة ليغلق عند مستوى 8203.57 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.42% رابحاً 48.80 نقطة ليغلق عند مستوى 11721.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 516.1 مليون سهم بقيمة 13.1 مليار ريال.
وصعد 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 5.72%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.96%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.94%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.18%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.87%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.83%، ثم قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية والإعلام والترفيه بنسبة 2.71%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.55%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.40%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.21%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.81%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية وحيداً بنسبة 0.41%.
وقفز 164 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "باتك" بنسبة 10%، ثم سهم " لازوردي" بنسبة 10%، ثم سهم "بروج للتأمين" بنسبة 10%، فيما تراجع 26 سهماً على رأسها سهم "الكثيري" بنسبة 3.07%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 1.47%، ثم سهم "زين السعودية" بنسبة 1.40%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 848.5 مليون ريال سعودي.
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