مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.84% بختام التعاملات

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.84% رابحاً 68.41 نقطة ليغلق عند مستوى 8203.57 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.42% رابحاً 48.80 نقطة ليغلق عند مستوى 11721.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 516.1 مليون سهم بقيمة 13.1 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 5.72%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.96%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.94%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.18%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.87%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.83%، ثم قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية والإعلام والترفيه بنسبة 2.71%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.55%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.40%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.21%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.81%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية وحيداً بنسبة 0.41%.



