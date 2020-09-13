"مستقبل وطن": اليوم نشكل تحالفا انتخابيا ديمقراطيا يضم كافة التيارات السياسية المصرية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:11 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
أكد المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، خلال اجتماع الاحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، أن التاريخ السياسي المصري يقف احتراما للمرة الثانية للأحزاب السياسية المصرية التي شكلت القائمة الوطنية من أجل مصر والتي تضم الأحزاب المؤيدة والمعارضة وجميعها سجلت تاريخ بحروف من نور في انتخابات مجلس الشيوخ وسيكون نفس الحال لمجلس النواب في الانتخابات المقبلة.

وأوضح رشاد، أن الأحزاب السياسية حققت نجاحا كبيرا من خلال القائمة الوطنية من أجل مصر التي حازت ثقة المواطن المصري في الشارع واتضح ذلك جليا في انتخابات مجلس الشيوخ، متابعا: "اليوم نشكل تحالفا انتخابيا ديمقراطيا يضم كافة التيارات السياسية المصرية من أجل مصر بكافة الآراء المختلفة لإعلاء مصلحة الوطن الغالي مصر وصناعة قائمة وطنية تضمن كافة رموز المجتمع على اختلاف أفكارهم وهدفنا جميعا إعلاء المصلحة العامة والوطنية، وان اجتماع اليوم يصعب على أهل الشر أن يتصوروه، حيث كانوا يتصورون أنه لن ينعقد ولكنا تحدينا المستحيل وعقدنا اجتماعا". 

ويشارك في الاجتماع أشرف رشاد الأمين العام بحزب مستقبل وطن، المستشار بهاء ابو شقه رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة الوطن، وانور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، فريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطي. 

ويشارك في القائمة حزب مستقبل وطن، والتجمع، الوفد، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، المصري الديمقراطي، وتنسيقية شباب الأحزاب حزب ارادة جيل، العدل المؤتمر، والإصلاح والتنمية، الشعب الجمهوري، الحرية المصري، حزب التجمع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستقبل وطن بوابة الفجر الفجر التيارات السياسية

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تكشف أسوأ سيناريو للمتطوع في تجارب اللقاح الصيني (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ يومين

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

طلائع الجيش يعلق على مصير هدف الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

فايلر يرفض التعاقد مع "الدبابة"

منذ ساعتين و 54 دقيقة

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

عقبة تقف أمام فايلر تمنعه من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم نجم إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

من الأسباب إلى النتائج.. تفاصيل زيادة ضرائب على المنتج المحلي

منذ ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجآت كارتيرون.. تشكيل الزمالك المتوقع للقاء الإنتاج الحربي في الدوري

منذ ساعة و 15 دقيقة

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

منذ حوالي 11 ساعة

إيهاب جلال أم التوأم ؟ .. بيراميدز يختار المدرب الجديد

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:21 م

عقبة تقف أمام فايلر تمنعه من الرحيل عن الأهلي

فايلر يرفض التعاقد مع "الدبابة"

12:37 م

وزيرة الصحة تكشف أسوأ سيناريو للمتطوع في تجارب اللقاح الصيني (فيديو)

10:24 ص

مفاجآت كارتيرون.. تشكيل الزمالك المتوقع للقاء الإنتاج الحربي في الدوري

02:16 م

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي

11:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟