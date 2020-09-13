بختام التعاملات .. مؤشر سوق البحرين يصعد 0.63%

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:07 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.63% رابحاً 8.70 نقطة ليغلق عند مستوى 1398.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.8 مليون سهم بقيمة 676.3 ألف درهم.

وصعد بسوق البحرين المالي اليوم  قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 33.15%، مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.89%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.80%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.58% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.83%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.97%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.92% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.03%، شركة زين البحرين بنسبة 0.98%.
 
فيما تراجع سهمي عقارات السيف، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.16%، 0.39%، على التوالي.

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