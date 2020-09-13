أحمد الفيشاوي يستعرض لياقته من داخل الجيم

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:08 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك الفنان أحمد الفيشاوى، جمهوره ومتابعية بـ فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهر "الفيشاوى" في الفيديو من داخل الجيم، وهو يمارس التمرينات الرياضية، وعلق على الفيديو قائلا "صباح الخير".

يذكر أن أخر ظهور لـ الفنان أحمد الفيشاوي، تقديمة فيلم "الحارث" الذي عرض منذ شهر على منصة شاهد، وهو ينتمي لـ نوعية الأعمال التشويقية.

وشارك في بطولة فيلم "الحارث" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، على الطيب، باسم سمرة، عمرو عبدالجليل، اسما ابو اليزيد.

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