ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.17% في ختام تعاملات اليوم

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% رابحاً 3.86 نقطة ليغلق عند مستوى 2274.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 334.7 مليون سهم محققة ما قيمته 244.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 4556 صفقة لعدد 34 سهماً.









وصعدت 4 قطاعات بسوق دبي، على رأسها الخدمات بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.55%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.07%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.76%، 0.75% على التوالي، ثم قطاع السلع بنسبة 0.70%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.29%.



