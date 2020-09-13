ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.17% في ختام تعاملات اليوم
الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:03 م
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% رابحاً 3.86 نقطة ليغلق عند مستوى 2274.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 334.7 مليون سهم محققة ما قيمته 244.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 4556 صفقة لعدد 34 سهماً.
وصعدت 4 قطاعات بسوق دبي، على رأسها الخدمات بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.55%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.07%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.76%، 0.75% على التوالي، ثم قطاع السلع بنسبة 0.70%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.29%.
وقفز 12 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين-تكافل بنسبة 8.10%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.10%، فيما تراجع 18 سهماً على رأسها سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 4.91%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.70%، فيما تصدر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 44.7 مليون ورقة بقيمة 35.3 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.79%.
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