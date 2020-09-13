صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة اليوم

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% رابحاً 20.7 نقطة ليغلق عند مستوى 5345.12 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.32% رابحاً 18.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5854.57 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.57% رابحاً 24.72 نقطة ليغلق عند مستوى 4340.50 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.71% رابحاً 30.81 نقطة ليغلق عند مستوى 4385.53 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 479.1 مليون سهم بقيمة 42.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.1 ألف صفقة.









وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.43%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.57%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.10%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.67%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاعي الصناعة والعقار بنسبة 0.13%، 0.05%، على التوالي.