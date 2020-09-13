أوس أوس يحتفل بحضور أحمد رزق ومحمد جمعة عرض مسرحية "صباحية مباركة "

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان أوس أوس، صورة جديدة له من العرض الخاص لمسرحية "صباحية مباركة"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وذلك بالصورة برفقة أحمد رزق ،محمد جمعة ، أشرف عبدالبافي ، طارق أبو ليلة ، علي ربيع وآخرين ، وعبر عن سعادته البالغة بحضورهم العرض الخاص لمسرحية "صباحية مباركة " ، وكتب : امبارح اتفرج علي مسرحية صباحية مباركة النجم الجميل أحمد رزق والنجم العسل محمد جمعة والموسيقار يحيي غنام والمنتج الفني طارق الشوري ، شرفتونا ونورتنونا يارب تكونوا انبسطم والعرض عجبكم .

صباحية مباركة"، بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصر الدين، وألاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.


والمسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.

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