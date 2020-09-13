كاظم الساهر ينعى وفاة الراحل ناظم شاكر

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:00 م
مصطفى فكيه
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أعرب النجم العراقي كاظم الساهر، عن حزنة الشديد لوفاة الراحل ناظم شاكر، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة
تويتر".
حيث قام "الساهر" بنشر صورة له، وعلق على الصورة قائلاُ:" ببالغ الأسى والحزن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى الشعب العراقي بوفاة النجم الدولي السابق والمدرب ناظم شاكر. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

في سياق منفصل، احتفل أمس كاظم الساهر، أوبعيد ميلاده الـ63، وولد في مثل هذا اليوم بمدينة الموصل العراقية عام 1957، واسمه الحقيقي هو كاظم جبار إبراهيم الساهر السامرائي، ويقيم في المغرب.

من ناحية أخرى وجه كاظم الساهر مؤخرا رسالة دعم إلى شعب لبنان، بعد انفجار مرفأ بيروت الذى حدث منذ أيام وخلف وراءه آلاف الضحايا ما بين شهداء ومصابين، إضافة إلى دمار كبير فى العاصمة بيروت، ونشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، فيديو يقول به "ما أقوى الشعب العربي أمام المحن.. تحملهم الجروح والأزمات المستمرة.. كم يثبت قوتهم وقدرتهم وأصالتهم وتمسكهم بوطنهم".

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