ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة لدي إغلاق تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات العرب ، حيث مال المؤشر الرئيسي الي الأداء العرضي ، بينما حقق المؤشر السبعيني قمم جديدة تزامناً مع تجدد الأنباء الإيجابية على معظم أسهم المؤشر .









وربح رأس المال السوقى 567 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 617.389 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11091 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2012 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12805 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4237 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1879 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2763 نقطة.



