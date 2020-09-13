ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة لدي إغلاق تعاملات اليوم
الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:47 م
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات العرب ، حيث مال المؤشر الرئيسي الي الأداء العرضي ، بينما حقق المؤشر السبعيني قمم جديدة تزامناً مع تجدد الأنباء الإيجابية على معظم أسهم المؤشر .
وربح رأس المال السوقى 567 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 617.389 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11091 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2012 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12805 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4237 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1879 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2763 نقطة.
وإتجهت تعاملات المستثمرين المصريين على الأسهم نحو البيع بصافي 1.8 مليار جنيه، وبنسبة إستحواذ70.6% فيما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي 1.8 مليار جنيه، و25.6مليون جنيه وينسب إستحواذ 12.5% و6.5% على التوالي.
وإستحوذت المؤسسات علي نسبة79.4 % ، فيما إستحوذ الأفراد علي نسبة 20.5%
وبلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة نحو 949 مليون جنيه، من خلال االتداول علي 363.مليون سهم، عبر30.3 صفقة، حيث تم التداول علي 180شركة ارتفع منها 96 شركة وإنخفض 55 شركة وإستقر نحو 29 شركة.
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