أحمد فتحى يسخر من نفسه.. "بالية بحيرة الأفيال الصغيرة"

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:56 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك الفنان أحمد فتحى، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " انستجرام".

حيث ظهر "فتحي" في الصورة على شاطئ البحر، وعلق على الصورة قائلا " باليه بحيرة الأفيال الصغيرة....أنه المرح يا ساده ".

يذكر أن آخر أعمال أحمد فتحي فيلم "الغسالة"، الذى عُرض مؤخرا والذي تدور أحداثه في إطار من الفانتازيا والخيال العلمي.

فيلم الغسالة بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود حميدة، أحمد فتحي، محمد سلام، شيرين رضا، طاهر أبو ليلة وآخرين وهو من إنتاج ثلاثة شركات هي سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، وسيناريو وحوار عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

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