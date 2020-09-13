وزير الأوقاف: الأمم التي لا تقوم على الأخلاق تحمل عوامل سقوطها

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:50 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الاعتراف بالأزمة أول طرق حلها، والسؤال الذي يطرح نفسه هل نحن أمة الأخلاق حقًّا تنظيرًا وتطبيقًا؟ وهل نحن على الطريق الصحيح في ذلك؟ وهل نحن على مستوى موروثنا الحضاري وخلفياتنا الثقافية؟ أو أن مجتمعاتنا تتعرض لموجات حادة تعمل على زلزلة القيم المتأصلة في أعماق مجتمعاتنا؟.

وأضاف الوزير، خلال كلمته في مؤتمر رابطة الجامعات الإسلامية: من جهة التنظير فربما لا يماري أحد أننا أمة الأخلاق والقيم، وأن رسالة نبينا (صلى الله عليه وسلم) مبنية على مكارم الأخلاق، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاقِ "، ولما سئل (صلى الله عليه وسلم): ما أكثر ما يدخل الجنة ؟ قال (صلى الله عليه وسلم): " أَكْثَر مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ تَقْوَى الله وَحُسْنُ الْخُلُقِ".

وأكمل: قد عُرف العربي حتى في جاهليتـه: بالنبل، والشهـامة، والنخـوة، والمروءة، والكرم، والوفاء، والحَمِيَّة للأرض والعرض مضيفا: جاء الإسلام فأكد على هذه القيم النبيلة وعمل على ترسيخها وتزكيتها وتوجيهها اتجاهًا أكثر صفاءً ونقاءً، فخلَّص صفات الكرم والنخوة والمروءة مما علق بها من المفاخرة والمباهاة وإظهار البطولة إلى الإيثار وإحقاق الحق ابتغاء وجه الله وصالح الإنسان.

وتابع: للأسف الشديد نلحـظ في جانب التطبيق شيئًا من الانحـراف عن مستوى السـلوك القويم، حيث نرى بعض السلوكيات الغريبـة على قيمنـا ومجتمعاتنـا وحضارتنـا وثقافتنا الرصينة، مما يجعلنا في حاجة ماسة إلى أن نعود وبقوة وسرعة إلى ديننا وأخلاقنا وقيمنا، في صحوة ضمير محفوفة ومحفوظة بالإيمان بالله (عزّ وجلّ)، والخوف منه، وحسن مراقبته سبحانه وتعالى في السر والعلن.

واختتم وزير الأوقاف كلمته مؤكدا على أمرين:الأول: أن الأمم التي لا تقوم على الأخلاق والقيم النبيلة تحمل عوامل سقوطها في أصل بنيانها وأساس قيامها، والناس جميعًا بفطرتهم السوية لا يملكون سوى احترام صاحب الخلق الحسن سواء أكان شخصًا أو أمة.

الآخر: أن الجامعات يمكن أن تسهم إسهامًا كبيرًا في تقويم السلوك واستعادة قيمنا وأخلاقنا الجميلة، سواء في مناهجها، أم فيما تنتجه من بحوث، أم فيما يشكله أساتذتها من قدوة.

ودعا الوزير إلى إنشاء مدونة سلوك حقيقية وجادة لكل طالب جامعي بل لكل طالب في كل مرحلة، فكما نقيس مستواه العلمي يكون هناك قياس آخر لسلوكه ومدى حرصه على القيم والأخلاق النبيلة من: الصدق، والإيثار، والتعاون، والإيجابية، وقبول الآخر، والإيمان بالتنوع، والحرص على النظافة بمفهومها الشامل إنسانًا ومكانًا، واحترام النظام العام، إلى غير ذلك مما يجب أن يتحلى به كل إنسان نبيل من القيم ومكارم الأخلاق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الاوقاف بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت كارتيرون.. تشكيل الزمالك المتوقع للقاء الإنتاج الحربي في الدوري

منذ ساعة و 15 دقيقة

طلائع الجيش يعلق على مصير هدف الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عقبة تقف أمام فايلر تمنعه من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

إيهاب جلال أم التوأم ؟ .. بيراميدز يختار المدرب الجديد

منذ ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة تكشف أسوأ سيناريو للمتطوع في تجارب اللقاح الصيني (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

من الأسباب إلى النتائج.. تفاصيل زيادة ضرائب على المنتج المحلي

منذ ساعة

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ يومين

الأهلي يقترب من ضم نجم إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرفض التعاقد مع "الدبابة"

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:21 م

عقبة تقف أمام فايلر تمنعه من الرحيل عن الأهلي

فايلر يرفض التعاقد مع "الدبابة"

12:37 م

وزيرة الصحة تكشف أسوأ سيناريو للمتطوع في تجارب اللقاح الصيني (فيديو)

10:24 ص

مفاجآت كارتيرون.. تشكيل الزمالك المتوقع للقاء الإنتاج الحربي في الدوري

02:16 م

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي

11:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟