تأجيل أولى جلسات محاكمة 9 متهمين بقضية "داعش التجمع" لـ16 سبتمبر

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:48 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللي، تأجيل محاكمة 9 متهمين من بينهم 6 محبوسين، لاتهماهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 2306 لسنة 2019 جنايات أمن دولة التجمع الأول، ورقم 187 لسنة 2019، جنايات أمن الدولة، والمعروفة بخلية "داعش التجمع" لجلسة 16 سبتمبر المقبل لفض الأحراز.

وخلال الجلسة استمعت المحكمة لتلاوة أمر الإحالة: تتهم النيابة كل من حسن آمين المندوه، محمد محمدين، هناد حسن أمين المندوه، أحمد السيد محمد بدوي، خالد محمد عبد المعبود، رجب محمد أحمد جاب الله هاني صادق يوسف، حسام الدين أحمد عوض، نجلاء مختار، أنهم فى غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من ابريل 2019، داخل جمهورية مصر العربية المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، أسس جماعة تتبع تنظيم داعش تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على افراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التي تخدمها هذه الجماعة. 

وتابع: المتهمون من الثاني وحتى السابع انضموا للجماعة موضوع البند أولا مع العلم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، المتهم الأول والثاني والتاسعة أمدوا الجماعة الإرهابية بأموال بقصد استخدامها في القيام بجرائم إرهابية على النحو المبيت بالتحقيقات. 

وأضاف: المتهم الثالث حال كونه مصريا التحق بجماعة مسلحة خارج البلاد وتعليم الفنون الحربية وسائل لتحقيق جرائم إرهابية أن ألتحق بجماعة داعش في العراق وسوريا وتلقى تدريبات وتسلل من عبر الحدود الجنوبية على النحو المبيت بالتحقيقات، المتهم الثامن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بجمعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد.

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