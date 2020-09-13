وكيل "رياضة القليوبية" يتابع آليات تطوير العمل بمراكز الشباب

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، جولاته في الإدارات الفرعية للشباب بالمحافظة، حيث تابع العمل في إدارتي شبين القناطر وطوخ، واجتمع بالعاملين فيهما.





وتناول الاجتماع، آليات تطوير العمل وما تشهده الشباب والرياضة من طفرة فعلية في سير العمل والتحول الإلكتروني والحث على تطوير أداء العاملين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم على إنجاز العمل ومواطبة التطور.





واستمع "الصبروط"، لبعض المشكلات التي تعوق متابعي مراكز الشباب عن تنفيذ المهام المنوط لهم القيام بها ووعد بحلها.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضه بالقليوبية، على ضرورة متابعة أداء مراكز الشباب وتقييمها بشكل دوري مع رصد كافة احتياجاتها من أعمال تطوير ورفع كفاءة بنيتها الإنشائية مع تطوير أسلوب إدارتها والعمل على تجميع تلك المتطلبات والبدء في تنفيذها على عدة مراحل تحكمها مجموعة من الأولويات في مقدمتها مراكز الشباب الأكثر احتياجا والتي تخدم عدد كبير من النشء والشباب والمواطنين.



