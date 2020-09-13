تعرف على غيابات الزمالك أمام الإنتاج الحربي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:01 م
الزمالك
الزمالك
علاء خليف
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يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية ضد نظيره الإنتاج الحربي مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، بينما يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

ويفقد الزمالك جهود العديد من اللاعبين في مباراة الإنتاج الحربي مساء الأحد، لأسباب مختلفة بين الإصابات والإيقاف وأسباب فنية وجاءت غيابات الأبيض كالتالي:

ويغيب محمد عواد ومحمد صبحي وحسام عبد المجيد لأسباب فنية، بينما خرج حازم إمام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد حسن ويوسف إبراهيم أوباما وأشرف بن شرقي وكابونجو كاسونجو للإصابة.

ويعاني كاسونجو من الإصابة بعد تعرضه لشد عضلي في المباراة الأخيرة أمام سموحة، كما يغيب عبد الله جمعة الظهير الأيسر للإصابة، ولا يزال يواصل حازم إمام التأهيل بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة.

ويغيب شيكابالا بسبب تعرضه للإصابة في الركبة، ومحمد عبد الشافي بعد إجرائه عملية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة، بينما يغيب أشرف بنشرقي بعد اصابته بشد في العضلة الضامة قبل مباراة طلائع الجيش.

واستعاد الزمالك جهود التونسي فرجاني ساسي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا بكدمة في الظهر، وسيتواجد اللاعب في مباراة فريقه مساء اليوم، كما عاد ايضا الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود علاء لقائمة الفريق الأبيض.

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