أحمد حسن: انتقال رمضان صبحي لبيراميدز خطوة للخلف

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:48 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
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أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أنه كان يتمني انتقال رمضان صبحي لأحد الأندية الأوروبية، مشيرا إلى أن انضمامه لصفوف بيراميدز هو خطوة للخلف.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" كنت أتمنى رؤية رمضان صبحي يسير على نفس خطى محمد صلاح، فهو لديه الامكانيات البدنية والفنية التي تؤهله لذلك".

وأضاف: "رمضان صبحي لديه الإمكانيات التي تؤهله للاحتراف أوروبيا، كانت أرقامه ستتضاعف في أوروبا لو ثبت نفسه في أي نادٍ خارج مصر، يستحق أن يكون محترفا".

واختتم: "خطوة رمضان بالانضمام لبيراميدز هو الخاسر الأكبر فيها، وأعادته خطوات للخلف".

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