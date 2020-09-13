تخفيض مكافآت الأندية في كأس ألمانيا بسبب كورونا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأحد أن مكافآت الأندية في الدور الأول من مسابقة كأس ألمانيا ستقل بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالنسخة الماضية بسبب أزمة جائحة كورونا.

وأكد اتحاد الكرة الألماني التقرير الذي نشرته مجلة "كيكر" والذي كشف عن حصول الأندية الـ 64 االمشاركة في الدور الأول على 137 الف يورو لكل منها، مقارنة بـ 175 الف و500 يورو في العام الماضي.

وأشار اتحاد الكرة الألماني إلى أن كل الأندية بداية من دوري الدرجة الثالثة ستتقاضى 30 الف يورو لتنفيذ البروتوكول الصحي الصارم والإلزامي.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الأندية ستحصل على مال أقل في الأدوار التالية من مسابقة الكأس، حيث أنه في السابق كانت المكافأة تتزايد مع كل دور.

ويتحصل اتحاد الكرة الألماني على القيمة المالية للجوائز من خلال تسويق حقوق البث والرعاية.

أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

من الأسباب إلى النتائج.. تفاصيل زيادة ضرائب على المنتج المحلي

منذ ساعة

فايلر يرفض التعاقد مع "الدبابة"

منذ ساعتين و 52 دقيقة

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عقبة تقف أمام فايلر تمنعه من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت كارتيرون.. تشكيل الزمالك المتوقع للقاء الإنتاج الحربي في الدوري

منذ ساعة و 13 دقيقة

وزيرة الصحة تكشف أسوأ سيناريو للمتطوع في تجارب اللقاح الصيني (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من ضم نجم إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد حسن: انتقال رمضان صبحي لبيراميدز خطوة للخلف

منذ 41 دقيقة

إيهاب جلال أم التوأم ؟ .. بيراميدز يختار المدرب الجديد

منذ أقل من ساعة

طلائع الجيش يعلق على مصير هدف الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:21 م

عقبة تقف أمام فايلر تمنعه من الرحيل عن الأهلي

فايلر يرفض التعاقد مع "الدبابة"

12:37 م

وزيرة الصحة تكشف أسوأ سيناريو للمتطوع في تجارب اللقاح الصيني (فيديو)

10:24 ص

مفاجآت كارتيرون.. تشكيل الزمالك المتوقع للقاء الإنتاج الحربي في الدوري

02:16 م

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي

11:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟