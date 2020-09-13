المقاصة : محمد إبراهيم لا يقل عن رمضان صبحي

شدد بكري سليم نائب رئيس مصر المقاصة على أن نجم الفريق محمد إبراهيم لا يقل في إمكانياته عن رمضان صبحي المنتقل حديثاً إلى صفوف براميدز وأكد أنهم لن يتخلوا عنه بسعر أقل من 3 مليون دولار.





وترددت في الآونة الأخيرة أنباء قوية عن رغبة كلا من الأهلي وبراميدز في الحصول على خدمات محمد إبراهيم في الموسم المقبل.





وقال سليم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس :"محمد إبراهيم نجم وصانع ألعاب الفريق لا يقل أهمية أو مهارة عن رمضان صبحي المنضم حديثاً إلى براميدز".





وأضاف:"نحن لا نقف أمام مصلحة أي لاعب في الفريق وسنوافق في حالة رغبة محمد إبراهيم في الرحيل".





واختتم سليم تصريحاته قائلاً:"كما ذكرت محمد إبراهيم ليس أقل من رمضان صبحي وسعر بيعه سيكون لأي نادي اّخر سيكون في حدود 3 مليون دولار".