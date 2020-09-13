المقاصة : محمد إبراهيم لا يقل عن رمضان صبحي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
شدد بكري سليم نائب رئيس مصر المقاصة على أن نجم الفريق محمد إبراهيم لا يقل في إمكانياته عن رمضان صبحي المنتقل حديثاً إلى صفوف براميدز وأكد أنهم لن يتخلوا عنه بسعر أقل من 3 مليون دولار.

وترددت في الآونة الأخيرة أنباء قوية عن رغبة كلا من الأهلي وبراميدز في الحصول على خدمات محمد إبراهيم في الموسم المقبل.

وقال سليم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس :"محمد إبراهيم نجم وصانع ألعاب الفريق لا يقل أهمية أو مهارة عن رمضان صبحي المنضم حديثاً إلى براميدز".

وأضاف:"نحن لا نقف أمام مصلحة أي لاعب في الفريق وسنوافق في حالة رغبة محمد إبراهيم في الرحيل".

واختتم سليم تصريحاته قائلاً:"كما ذكرت محمد إبراهيم ليس أقل من رمضان صبحي وسعر بيعه سيكون لأي نادي اّخر سيكون في حدود 3 مليون دولار".

أخبار تهمك

فايلر يرفض التعاقد مع "الدبابة"

منذ ساعتين و 52 دقيقة

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

إيهاب جلال أم التوأم ؟ .. بيراميدز يختار المدرب الجديد

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 20 ساعة

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من ضم نجم إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت كارتيرون.. تشكيل الزمالك المتوقع للقاء الإنتاج الحربي في الدوري

منذ ساعة و 13 دقيقة

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

منذ حوالي 11 ساعة

عقبة تقف أمام فايلر تمنعه من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

وزيرة الصحة تكشف أسوأ سيناريو للمتطوع في تجارب اللقاح الصيني (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

طلائع الجيش يعلق على مصير هدف الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

أحمد حسن: انتقال رمضان صبحي لبيراميدز خطوة للخلف

منذ 41 دقيقة

من الأسباب إلى النتائج.. تفاصيل زيادة ضرائب على المنتج المحلي

منذ ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:21 م

عقبة تقف أمام فايلر تمنعه من الرحيل عن الأهلي

فايلر يرفض التعاقد مع "الدبابة"

12:37 م

وزيرة الصحة تكشف أسوأ سيناريو للمتطوع في تجارب اللقاح الصيني (فيديو)

10:24 ص

مفاجآت كارتيرون.. تشكيل الزمالك المتوقع للقاء الإنتاج الحربي في الدوري

02:16 م

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي

11:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟