في ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن إسماعيل عبدالحافظ

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:51 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحل اليوم ذكري وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ الذي تميز واشتهر بأدواره الناجحة والتي رسخت اسمه في أذهان الجمهور.

وفي التقرير التالي يعرض لكم "الفجر الفني " معلومات لا تعرفها عن الراحل إسماعيل عبدالحافظ.

وُلد إسماعيل عبد الحافظ فى 15 مارس عام 1941 بمحافظة كفر الشيخ.

* عمل في بدايته كمُساعد مُخرج، ثم انتقل عام 1965 إلى مُراقبة المُسلسلات.

* شكل إسماعيل عبد الحافظ والكاتب الكبير أسامة أنورعكاشة ثنائى لامعًا فى الدراما المصرية، فقدما العديد من الأعمال الفنية الرائعة التى نالت رضا واعجاب المجتمع المصرى.

 

* أخرج إسماعيل عبد الحافظ سلسلة من الأعمال الدرامية الناجحة ومنها مسلسل "الشهد والدموع"، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة، وتم إنتاجه فى عام 1985، وقد لاقى المسلسل نجاحاً كبير فى الشارع المصرى، وتم إنتاج جزأين منه.


* يعتبر مسلسل ليالى الحلمية بأجزائه الخمسة من أبرز أعمال إسماعيل عبد الحافظ الإخراجية وأشهرها على الإطلاق، نظرًا لمروره بفترة زمنية طويلة، رصد فيها التاريخ المصرى منذ أربعينيات القرن الماضى، وحتى التسعينيات، كما قام بإخراج مسلسل الأصدقاء فى عام 2002، والمصراوية والذى تم عرضه بعام 2007.

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