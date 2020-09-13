أحمد حسن: لماذا ننشغل بصالح جمعة ولدينا صلاح والمحترفين

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:48 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علي نبوي
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أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر، أنه يجب الاهتمام باللاعبين المحترفين خارج مصر، من جانب الإعلام المصري، مشيدًا بما فعله محمد صلاح النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول، تجاه مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي.

وأضاف عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" يجب أن يتم الاهتمام باللاعب المحترف، والذي يمثل مصر بشكل جيد، ويتميز بالاحترافية الشديدة".

وواصل:" في بعض البرامج التليفزيونية يتم الاهتمام ببعض الأزمات والقضايا وأخبار لاعبين آخرين مثل صالح جمعة".

وتابع: "يجب أن ينال المحترفين حقوقهم مثل تريزيجيه والمحمدي وكوكا".

وأشاد الصقر، بما فعله محمد صلاح تجاه مؤمن زكريا، قائلا:" احتفال صلاح بهدفه على طريقة مؤمن، هو دعم معنوي كبير للاعب وأهم من الأموال، وأصبح العالم كله يتحدث عن اللاعب".

وزاد:" مساندة صلاح لمؤمن زكريا، أمر رائع، خاصة أنه يمثل مصر في الدوري الانجليزي".

وأكمل: "صلاح سجل "هاتريك" واقترب من دخول نادي المائة، ويسجل في افتتاحية البريميرليج للموسم الرابع على التوالي".



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صالح جمعة رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد حسن

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