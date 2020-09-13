إصابة الفنانة الهندية هيماني شيفبوري بفيروس كورونا

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كشفت الفنانة الهندية هيماني شيفبوري عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".



كتبت هيماني شيفبوري تغريدة جديدة قالت فيها :"لقد أجريت اختبار لكوفيد 19 وظهرت النتيجة إيجابية على أي شخص تواصل معي في الأيام القليلة الماضية لإجراء اختبار".



هيماني شيفبوري هي ممثلة هندية، ولدت في 24 أكتوبر 1960 في الهند، وقدمت العديد من الأفلام منها رجوع العاشق المجنون وبلد أجنبي وكوتش كوتش هوتا هي، أحيانًا السعادة وأحيانًا الحزن، وفيلم الحظ والتواصل عام 2008.