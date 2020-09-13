إصابات كورونا في الهند تتخطى عتبة الـ4.75 مليون حالة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:42 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم الأحد، أكثر من 1.1 ألف وفاة، ونحو 95 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبحسب وزارة الصحة الهندية، ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد خلال اليوم الأخير بـ94372 حالة وأصبحت 4754356 إصابة بما فيها 3702595 حالة شفاء و973175 حالة نشطة.

 

وكانت السلطات الصحية الهندية، رصدت خلال آخر 24 ساعة 1114 حالة وفاة جراء الجائحة، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 78586 حالة وفاة.

 

وأعلنت الهند منذ بداية الشهر الجاري، تسجيل سلسلة قفزات غير مسبوقة عالميا في حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي وصعدت إلى المرتبة الثانية في قائمة أكبر بؤر الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قفزة جديدة فيروس كورونا الهند إصابات كورونا

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تكشف أسوأ سيناريو للمتطوع في تجارب اللقاح الصيني (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 19 ساعة

"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عقبة تقف أمام فايلر تمنعه من الرحيل عن الأهلي

منذ 35 دقيقة

المقاصة يوافق علي بيع محمد إبراهيم للأهلى بشرط

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ يومين

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يرفض التعاقد مع "الدبابة"

منذ ساعة و 19 دقيقة

غيابات بالجملة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من ضم نجم إنبي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ يومين

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

روسيا تسجل قفزة جديدة في إصابات فيروس كورونا

الهند تسجل قفزة في معدل الوفيات الجديدة بفيروس كورونا

الإصابات اليومية بكورونا تواصل الارتفاع في إسرائيل

روسيا تسجل 6615 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إسرائيل تسجل أكبر ارتفاع يومي بإصابات كورونا منذ بداية الجائحة

إسرائيل تسجل أكبر ارتفاع يومي بإصابات كورونا منذ بداية الجائحة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:21 م

عقبة تقف أمام فايلر تمنعه من الرحيل عن الأهلي

فايلر يرفض التعاقد مع "الدبابة"

12:37 م

الأهلي يقترب من ضم نجم إنبي

11:31 ص

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي

11:03 ص

وزيرة الصحة تكشف أسوأ سيناريو للمتطوع في تجارب اللقاح الصيني (فيديو)

10:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟