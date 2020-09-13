تعرف على مواعيد الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

تنطلق منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج) ، يوم السبت المقبل الموافق 19 سبتمبر وستقام 4 مباريات، بينما سوف تستكمل منافسات الجولة في اليوم التالي الأحد 20 من نفس الشهر.





وكانت النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2020 – 2021 انطلقت أمس السبت حيث اقيمت 4 مباريات بالجولة الأولي، بينما تستكمل مباريات الجولة اليوم الأحد وغدا الإثنين 14 سبتمبر.





وإليكم مواعيد مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي:

السبت 19 سبتمبر

إيفرتون × وست بروميتش ألبيون

ليدز يونايتد × فولهام

مانشستر يونايتد × كريستال بالاس

آرسنال × وست هام يونايتد

الأحد 20 سبتمبر

ساوثهامبتون × توتنهام هوتسبير

نيوكاسل يونايتد × برايتون

تشيلسي × ليفربول

ليستر سيتي × بيرنلي