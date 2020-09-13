تعرف على مواعيد الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز
الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:40 م
علاء خليف
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تنطلق منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج) ، يوم السبت المقبل الموافق 19 سبتمبر وستقام 4 مباريات، بينما سوف تستكمل منافسات الجولة في اليوم التالي الأحد 20 من نفس الشهر.
وكانت النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2020 – 2021 انطلقت أمس السبت حيث اقيمت 4 مباريات بالجولة الأولي، بينما تستكمل مباريات الجولة اليوم الأحد وغدا الإثنين 14 سبتمبر.
وإليكم مواعيد مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي:
السبت 19 سبتمبر
إيفرتون × وست بروميتش ألبيون
ليدز يونايتد × فولهام
مانشستر يونايتد × كريستال بالاس
آرسنال × وست هام يونايتد
الأحد 20 سبتمبر
ساوثهامبتون × توتنهام هوتسبير
نيوكاسل يونايتد × برايتون
تشيلسي × ليفربول
ليستر سيتي × بيرنلي