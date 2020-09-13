وزير الخارجية: لقاء مرتقب بين الرئيس السيسي ونظيره الأرميني

وجه سامح شكري، وزير الخارجية، التحية للدولة الأرمنية لتوجيههم دعوة للرئيس السيسي لزيارة أرمنيا، موضحا أن الزيارة كانت مقررة لولا ظروف "كوفيد 19"، والتي تسبب في إعاقة عملية التواصل على مستوى السياسي.





وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرميني زوهراب مناتساكانيان ، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه سيتم تحديد موعد قريبا للرئيسين لإتمام هذه الزيارة، مضيفا أن البلدين يسعيان لزيادة حجم الاستثمارات ببنهما، والتعاون الاقتصادي.



