وزير الخارجية: لقاء مرتقب بين الرئيس السيسي ونظيره الأرميني
الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:39 م
هدى عبدالرازق
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وجه سامح شكري، وزير الخارجية، التحية للدولة الأرمنية لتوجيههم دعوة للرئيس السيسي لزيارة أرمنيا، موضحا أن الزيارة كانت مقررة لولا ظروف "كوفيد 19"، والتي تسبب في إعاقة عملية التواصل على مستوى السياسي.
وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرميني زوهراب مناتساكانيان، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه سيتم تحديد موعد قريبا للرئيسين لإتمام هذه الزيارة، مضيفا أن البلدين يسعيان لزيادة حجم الاستثمارات ببنهما، والتعاون الاقتصادي.
وأكد أن هناك إرادة سياسية قوية لتعزيز وتدعيم كل أوجه التعاون الثنائي سياسيا واقتصاديا، واستمرار التعاون المشترك في المنظمات الدولية، منوها بأن البلدين سيستمران في التنسيق فيما بينهما.
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