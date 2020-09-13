لبنان: بري يعلن عدم مشاركة "حركة أمل" في الحكومة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:25 م
رئيس الحكومة اللبنانية
رئيس الحكومة اللبنانية
وكالات
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أعلنت رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عدم مشاركة حركة أمل في الحكومة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، بدأ الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة. وأضافت أن عون استقبل رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، وأن ميقاتي سمى مصطفى أديب، السفير اللبناني في ألمانيا، لتأليف الحكومة.

 

وبحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، سرعت القوى السياسية خلال الأسبوع الماضي مساعيها للاتفاق على رئيس حكومة، ويعد أديب (48 عاماً) هو الأكثر حظاً للحصول على التسمية.

 

وكانت الاستشارات النيابية، بدأت عند الساعة التاسعة صباحاً (06,00 ت غ)، وبدأت الكتل النيابية تتوافد إلى القصر الرئاسي في بعبدا قرب بيروت للقاء عون وتسمية مرشحها لرئاسة الحكومة. ويفترض أن يعلن رئيس الجمهورية بعد انتهاء لقاءاته اسم رئيس الوزراء المكلف.

 

وبدأ عون الاستشارات بلقاء رؤساء الحكومات السابقين؛ سعد الحريري، ونجيب ميقاتي وتمام سلام، والذين أعلنوا تسمية أديب رئيساً للحكومة.

 

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