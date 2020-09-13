صفقات إيفرتون تواجه طموح توتنهام بالدوري الإنجليزي اليوم

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
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يستهل توتنهام هوتسبير بقيادة جوزيه مورينيو مسيرته في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي بمواجهة ضيفه إيفرتون الذي يقوده الإيطالي كارلو أنشيلوتي اليوم الأحد.

وعلى مدار سنوات طويلة، عانى توتنهام من مشاكل الإصابات وبدا عاجزا في التحديات الصعبة المتعلقة بالمنافسة على الألقاب.

ولكن الأرجنتيني إيريك لاميلا نجم الفريق يعتقد بأن النجاح قادم خلال الموسم الجديد وأن الفريق يمكنه المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم المرتقب.

وأنهى توتنهام بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري الإنجليزي علما بأن الموسم لم ينته إلا في يوليو الماضي بسبب فترة التوقف في وسط الموسم نتيجة أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وتأهل توتنهام إلى مسابقة الدوري الأوروبي رغم معاناته من عدة إصابات بين صفوفه.

وكان الفريق بلغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في موسم 2018 / 2019 للمرة الأولى في تاريخه لكنه خسر أمام ليفربول في نهائي إنجليزي خالص للبطولة.

ومع استعادة الفريق بأكمله للياقته العالية ، قال لاميلا إن توتنهام يمكنه التأكيد على كونه منافس حقيقي وجدير بذلك.

وقال لاميلا على موقع النادي بالانترنت :"بعد سنوات عديدة للغاية، اقتربنا خلالها أكثر من مرة من تحقيق إنجازات كبيرة، أعتقد أن الموسم الحالي هو الموسم الذي سنصل فيه لهذا الإنجاز".

وأوضح :"أعلم أن كل لاعب سيبذل كل ما بوسعه. يتعين علينا بدء الموسم بقوة خلال المباراة أمام إيفرتون.. إذا نجحنا في هذا كفريق في الموسم الحالي، يمكننا بناء شيء مهم".

وتتسم صفوف إيفرتون هذا الموسم بنكهة أمريكا الجنوبية حيث أتم النادي التعاقد مع كل من الكولومبي خاميس رودريجيز من ريال مدريد الإسباني ولاعب الوسط البرازيلي ألان من نابولي الإيطالي.

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