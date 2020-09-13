عقبة تقف أمام فايلر تمنعه من الرحيل عن الأهلي

أشارت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية عن عزم السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرحيل بعد انتهاء الموسم الحالي لتدريب بيراميدز.





ويتبقى للأهلي 3 نقاط فقط على حسم الدوري بشكل رسمي، حيث يسعى الأحمر للفوز بمباراة الاتحاد السكندري المقبلة للاحتفال بالدوري رقم 43 في تاريخه.





وأكد عضو بلجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة، مشيرا إلى أن فايلر اتفق مع الأهلي، على كل الأمور.





ويرتبط فايلر بعقد مع النادي الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولا يحق له الرحيل إلا بعد موافقة النادي، حسب ما أوضح العضو.





وأشار العضو في تصريحات صحفية، إلى أن الشرط الجزائى الموجود في عقد فايلر ينص على رحيله لتدريب أحد الأندية الأوروبية وليس الرحيل للتدريب في مصر.







