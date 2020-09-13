عقبة تقف أمام فايلر تمنعه من الرحيل عن الأهلي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:21 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
أشارت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية عن عزم السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرحيل بعد انتهاء الموسم الحالي لتدريب بيراميدز.

ويتبقى للأهلي 3 نقاط فقط على حسم الدوري بشكل رسمي، حيث يسعى الأحمر للفوز بمباراة الاتحاد السكندري المقبلة للاحتفال بالدوري رقم 43 في تاريخه.

وأكد عضو بلجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة، مشيرا إلى أن فايلر اتفق مع الأهلي، على كل الأمور.

ويرتبط فايلر بعقد مع النادي الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولا يحق له الرحيل إلا بعد موافقة النادي، حسب ما أوضح العضو.

وأشار العضو في تصريحات صحفية، إلى أن الشرط الجزائى الموجود في عقد فايلر ينص على رحيله لتدريب أحد الأندية الأوروبية وليس الرحيل للتدريب في مصر.


أخبار تهمك

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ يومين

الأهلي يقترب من ضم نجم إنبي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعات

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

المقاصة يوافق علي بيع محمد إبراهيم للأهلى بشرط

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

غيابات بالجملة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يرفض التعاقد مع "الدبابة"

منذ ساعة و 18 دقيقة

عقبة تقف أمام فايلر تمنعه من الرحيل عن الأهلي

منذ 34 دقيقة

وزيرة الصحة تكشف أسوأ سيناريو للمتطوع في تجارب اللقاح الصيني (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ يومين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:21 م

عقبة تقف أمام فايلر تمنعه من الرحيل عن الأهلي

فايلر يرفض التعاقد مع "الدبابة"

12:37 م

الأهلي يقترب من ضم نجم إنبي

11:31 ص

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي

11:03 ص

وزيرة الصحة تكشف أسوأ سيناريو للمتطوع في تجارب اللقاح الصيني (فيديو)

10:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟