"صحة بني سويف" تعلن عن حاجتها لـ مُعلمات بمدارس التمريض

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلنت مديرية الشئون الصحية ببني سويف، عن حاجتها لشغل وظيفة مُعلمات بـ5 مدارس تمريض هي: "الفشن وسمسطا وناصر والواسطى وباروط" التابعة للمديرية بمراكز المحافظة.

واشترط إعلان المديرية، أن تكون المتقدمات حاصلات على دراسات معتمدة في مجال التدريس أو إعداد المدربين "يقبل في حالة التسجيل بإحدى البرامج" وأن تكون من أبناء المركز المتقدمة للعمل به "بإرفاق إيصال كهرباء لآخر ثلاثة شهور حديثة".

وجاء بالإعلان أنه تقدم الأوراق إلى إدارة التدريب باسم الدكتور رئيس قسم مدارس التمريض بالمديرية، وتقدم الأوراق في الفترة من 12 حتى 24 سبتمبر 2020م وسيتم تحديد موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لاحقًا.

وكانت مديرية الصحة والسكان ببني سويف، أعلنت، في 3 سبتمبر الجاري، أنه تم قبول 242 طالبًا وطالبة بمدارس التمريض بالصف الأول للعام الدراسي 20/22021م، منهم 208 طالبة في 7 مدارس تمريض "بنات" و34 طالبا "بنين" في مدرسة تمريض باروط، وذلك عقب انتهاء الإجراءات والاختبارات اللازمة للتقدم واستيفاؤهم للشروط والمعايير والحد الأدني لمجموع الدرجات الخاصة بقواعد القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي الجديد.

وأشارت المديرية، في بيان لها، إلى أنه تم قبول 31 طالبة بمدرسة التمريض بمدينة بني سويف، و29 طالبة بمدرسة تمريض ناصر، و30 طالبة بمدرسة تمريض سمسطا، و29 طالبة بمدرسة تمريض ببا، و30 طالبة بمدرسة تمريض الفشن، و30 طالبة بتمريض الواسطى و29 طالبة بمدرسة تمريض إهناسيا، بجانب 34 طالبا "ذكور" بمدرسة باروط.
"صحة بني سويف" تعلن عن حاجتها لـ مُعلمات بمدارس التمريض
"صحة بني سويف" تعلن عن حاجتها لـ مُعلمات بمدارس التمريض

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