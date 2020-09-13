3 أكتوبر.. وصول أولى رحلات باريس لمطار الغردقة الدولي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:11 م
بوابة الفجر
محمد طه
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قال مصدر بمطار الغردقة الدولى، أن المطار سيشهد يوم 3 أكتوبر المقبل، وصول أول رحلة سياحية من مطار العاصمة الفرنسية باريس لمطار الغردقة الدولى.

وكشف المصدر، أن بداية أكتوبر سوف تصل أولى الرحلات السياحية الفرنسية لمصر، حيث من المقرر أن تسير عددا من الرحلات السياحية من فرنسا أول اكتوبر المقبل.


وأوضح المصدر، أن جميع الوافدين من الخارج الآن من السياح يقومون بإجراء تحليل الـ pcr، مؤكدا أن ذلك التحليل يعد معدل أمان كبير للتأكد من المصابين بفيروس كورونا المستجد من غيرهم لعدم انتشار الوباء بصورة كبيرة مرة أخرى.

فيما أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن هناك لجان تفتيشية من الإدارة العامة لشئون البيئة بالبحر الأحمر، تجرى حملات مراجعة تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بالفنادق والمنتجعات السياحية لمجابهة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وتتبع لجان الإدارة العامة للشئون البيئة خطة التشغيل السياحى الآمن وحزمة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة لإعادة تشغيل القطاع السياحى، حيث تابعت لجنة التفتيش والتوعية البيئية بالإدارة العامة لشئون البيئة وإدارة المخلفات الطبية الخطرة التابعة لمديرية الصحة والسكان بالبحر الأحمر مدى جدية الفنادق والمنتجعات السياحية فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات البيئية وكذلك كيفية معالجة منظومة المخلفات الطبية الخطرة.

ونفذت اللجان عدة لقاءات توعوية للعاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية للتأكيد على أهمية ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والكشف الدورى عليهم واستخدام المطهرات بشكل مستمر.

وتستكمل اللجنة أعمالها فى متابعة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية فى الفنادق والمنتجعات السياحية التى حصلت على رخصة التشغيل طبقًا للضوابط والإجراءات الموضوعة من قبل وزارة السياحة

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 788 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 83261 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 148 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 100856 حالة من ضمنهم 83261 حالة تم شفاؤها، و5627 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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