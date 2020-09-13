العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:06 م Advertisements Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك المقاصة يوافق علي بيع محمد إبراهيم للأهلى بشرط منذ حوالي 8 ساعات بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة منذ حوالي 19 ساعة الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح منذ حوالي 10 ساعات محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي منذ حوالي 16 ساعة الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل منذ حوالي 15 ساعة "الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر منذ حوالي 6 ساعات عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد منذ حوالي 14 ساعة صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي منذ يومين عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية منذ يومين غيابات بالجملة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي منذ أقل من ساعتين صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد منذ حوالي 8 ساعات وزيرة الصحة تكشف أسوأ سيناريو للمتطوع في تجارب اللقاح الصيني (فيديو) منذ حوالي 3 ساعات الأهلي يقترب من ضم نجم إنبي منذ ساعتين و 24 دقيقة فايلر يرفض التعاقد مع "الدبابة" منذ ساعة و 18 دقيقة عقبة تقف أمام فايلر تمنعه من الرحيل عن الأهلي منذ 34 دقيقة ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي منذ ساعتين و 52 دقيقة