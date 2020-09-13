تركيب 5000 عداد مياه مسبق الدفع في محافظات القناة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات القناة، أنه تم الانتهاء من تركيب 5000 عداد مياه مُسبق الدفع في محافظات، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، من خلال 7 أفرع رئيسية، وذلك في إطار خطة الشركة لإحلال وتجديد العدادات المعطلة بعدادات جديدة مسبقة الدفع.





وأشار اللواء عبد الحميد إلى أن الشركة تسعى من خلال هذا الإجراء محاسبة العميل على الاستهلاك الفعلي وفق التعريفة المقررة لعدم تراكم المديونات والمتأخرات على العملاء، وذلك لتحسين الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين.





وأكد، أنه بدأ بالفعل تفعيل خدمة تسجيل قراءة عداد المياه من خلال تطبيق الهاتف المحمول " قراءتي" مما يتضمن دقة القراءات والمحاسبة المواطن علي الاستهلاك الفعلي والقضاء علي مشكلة تراكم القراءات والتأكد من أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي.



