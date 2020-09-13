تبدأ الأربعاء المقبل.. 7 معلومات عن المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات

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أيام قليلة وتبدأ المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات، التي ينتظرها العديد من الطلاب خاصة الناجحين في الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة، لرغبتهم في تسجيل رغباتهم والالتحاق بالجامعات والمعاهد خلال العام الدراسي الجديد.



وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز المعلومات عن المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2020 المقرر انطلاقها خلال أيام:



1- سيتم فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب والتى من المقرر أن ينتهى التقديم رسميًا فيها يوم 16 سبتمبر المقبل.



2- الحد الأدنى للمرحلة الثالثة للتنسيق بواقع 205 درجات بنسبة مئوية 50%.



3- إجمالى عدد طلاب المرحلة الثالثة يبلغ 57185 طالبا فى الشعبة العلمية و20980 طالبا بالشعبة الأدبية بإجمالى 86 ألف 165 طالب وطالبة وهم الناجين من الدور الأول ثانوية عامة بجانب 103700 طالب نجحوا في الدور الثاني.



4- هناك 260 كلية بها أماكن خالية للطلاب يمكن لطلاب المرحلة الثالثة التقديم بها.



5- تصدرت هندسة الجامعة المصرية اليابانية وهندسة جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، وكليات بنظام الانتساب الموجه لطلاب الشعبة العلمية مثل الحقوق والآداب مع أماكن خالية بالتربية النوعية والتربية الرياضية والخدمة الاجتماعية والتربية والتربية الفنية وكلية التعليم الصناعي والسياحة والفنادق ودار العلوم واقتصاد منزلي والعديد من المعاهد الفنية للتمريض.



6- كما يوجد لطلاب الشعبة الأدبية، أماكن خالية بكليات التربية النوعية والتربية الموسيقية، والتربية الفنية والتربية الرياضية، حيث يشترط القبول بهذه الكليات اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، مع توافر أماكن خالية بكليات الخدمة الاجتماعية والمعاهد الفنية التجارية والمعاهد العالية.



7- ويوجد لطلاب الشعبة الأدبية، أماكن خالية خلال المرحلة الثالثة للتنسيق يكليات الخدمة الاجتماعية بالإضافة للمعاهد العليا والمتوسطة.



يذكر أنه لتسجيل رغباتك يجب الدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني www.Tansik.Egypt.gov.eg، ثم قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك، وإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب.



ويحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات، وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته، ويجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.



ويختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب، وإذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له، فإن برنامج الحاسب سيخطره فورًا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي.



وبعد الانتهاء من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك، كما يمكنه حفظ نسخة من رغباتك(Save As) على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

