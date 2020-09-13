وزيرة التضامن: نتوسع في مراكز التأهيل لمرضى الإدمان بمختلف المحافظات

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:55 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن التجربة المصرية في مجال تأهيل المتعافين باتت تشكل نموذجًا علي المستويين الإقليمي والدولي، وسيسعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للتوسع في مراكز التأهيل المتكاملة في مختلف المحافظات.

وأشارت إلي أن المرحلة القادمة ستشهد تفضل فخامة السيد رئيس الجمهورية بإفتتاح ثلاثة مراكز تأهيلية جديدة بمحافظات "بورسعيد، البحر الأحمر، ومطروح" من أجل رعاية وتأهيل الشباب المتعافي.

وكانت أكدت نيفين القباج علي أن أحدث الأبحاث التي أجراها الصندوق علي الإناث المتعافيات من الإدمان كشف أن 85% منهن مثلت الخلافات الأسرية أحد أهم أسباب وقوعهن في براثن الإدمان، و34% منهن أدي تعاطيهن إلي خلافات أسرية جسيمة.

كما أكدت علي أن أحد أهم عوامل التعافي يتمثل في الاستقرار الأسري لدي المتعافي ووجوده في بيئة أسرية داعمة للتعافي وأن إطلاق مبادرة "مودة" بين المتعافين يأتى فى اطار الحرص لتوعيتهم بكيفية إختيار شريك الحياة والجوانب الاجتماعية والنفسية المتعلقة بالحياة الزوجية، وأهمية التواصل والحوار مع شريك الحياة وخطورة العنف الأسري بكافة أشكاله وأنواعه، ومبادئ الإدارة الاقتصادية للأسرة، كذلك الجوانب الصحية ومبادئ الصحة الإنجابية وأهمية تنظيم الأسرة، وسيتضمن البرنامج أيضًا الجوانب الشرعية للحياة الزوجية.

جاء ذلك خلال إفتتاح الوزيرة أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات ضمن مشروع "مودة" التى تنفذه الوزارة للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية فى ظل وجود إرتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة وذلك بمقر الوزارة بالعجوزة.

حضر اللقاء عمرو عثمان مساعد وزير التصامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والمشرف على مشروع "مودة"، وتضمن البرنامج التدريبي العديد من الجلسات من خلال المتخصصين، حول الجوانب الشرعية والأبعاد النفسية والاجتماعية، كذلك الجوانب الصحية فى العلاقات الأسرية.

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