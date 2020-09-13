106 قتلى ضحايا الفيضانات في السودان

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:21 م
فيضانات
فيضانات
وكالات
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أعلنت السلطات السودانية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد صحايا الفيضانات في البلاد إلى 106 قتلى، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

كما أعلنت وزارة الداخلية السودانية، ارتفاع عدد المنازل التي انهارت بالكامل نتيجة لذلك إلى نحو 28250 منزلا، فيما لحقت أضرار جزئية بقرابة 44 ألف منزل.

 

وأشارت الداخلية السودانية، في تقرير سابق، إلى أن عدد المصابين جراء الفيضانات والسيول، التي ضربت 16 من أصل 18 ولاية في السودان، بلغ حوالي 50 شخصا، في حين غمرت مياه الفيضانات، التي شردت أكثر من 600 ألف شخص ومسحت قرى بأكملها عن الوجود، عشرات المرافق الحكومية في عدد من المناطق.

 

ويذكر أن الآلاف من سكان ولاية نهر النيل، يعيشون أوضاعا مأساوية بعد أن فقدوا المأوى وتقطعت بهم السبل جراء الفيضانات غير المسبوقة التي اجتاحت مناطقهم وشردت أكثر من 3 آلاف أسرة وقطعت الطريق الرئيسي الرابط بين الولاية ومدينة بورتسودان الميناء الرئيسي الذي تعبر منه إمدادات السلع الأساسية، مما أدى إلى صعوبات كبيرة في الحصول على السلع الأساسية وخصوصا الخبز.

 

يشار إلى أن منسوب النيل كان قد ارتفع في ذروة الفيضانات إلى 17.62 مترا، وهو مستوى غير مسبوق منذ بدء رصد النهر قبل أكثر من 100 عام، غير أن وزارة الري السودانية أشارت، أمس السبت، إلى أن مناسيب النيل توالي الانخفاض في معظم الأحباس.

 

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