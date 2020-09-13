مرشح مستقل يترك زملاءه ويتحالف مع «مستقبل وطن» فى أسيوط

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
خالد العسقلانى
Advertisements
شهدت انتخابات جولة الإعادة لمجلس الشيوخ فى أسيوط، حالة من الارتباك قبل ساعات من الجولة الثانية، بعد ترتيبات القدر بوفاة المرشح عن حزب مستقبل وطن عصام بركات الذى وافته المنية أثناء مؤتمر جماهيرى بمركز البدارى، حيث تفكك تحالف المستقلين بجولة الإعادة نتيجة وفاة المرشح عن حزب مستقبل وطن، حيث خرج عادل حجازى المرشح المستقل من تحالفه الانتخابى مع نظيريه المرشحين المستقلين هشام فهمى ومنتصر مالك قبل ساعات من الاقتراع، وانضم إلى تحالف مستقبل وطن الذى يضم محمد عبدالمنعم زين قرشى، ومصطفى إبراهيم عبد المجيد.

ومما يشاع فى كواليس الانتخابات، أن عادل حجازى حنث بقسمه مع زميليه المستقلين بمواجهة مرشحى حزب مستقبل وطن، لكن بعد وفاة المرشح تجاهل تحالف المستقلين ودخل فى تحالف انتخابى مع مرشحى مستقبل وطن مما أثار ردود فعل غاضبة نتيجة حنثه بالقسم لتحقيق مصالحه الشخصية أملا فى الفوز بمقعد مجلس الشيوخ.

وقال مصدر مطلع بحزب مستقبل وطن إن ما حدث من تحالف المرشح المستقل عادل حجازى ومرشحى حزب مستقبل وطن جاء كتحالف انتخابى وفى حالة نجاحه ليس من حقه دخول المجلس ضمن الهيئة البرلمانية.


أخبار تهمك

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

غيابات بالجملة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي

منذ نصف ساعة

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي

منذ ساعة و 28 دقيقة

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ يومين

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

ديباي يطلب من ليون الرحيل إلى برشلونة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ يومين

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من ضم نجم إنبي

منذ ساعة

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

المقاصة يوافق علي بيع محمد إبراهيم للأهلى بشرط

منذ حوالي 7 ساعات

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يحدد سعر سيميدو

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:03 ص

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي

الأهلي يقترب من ضم نجم إنبي

11:31 ص

"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

07:46 ص

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

11:58 م

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

04:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟