تنسيق كليات الآداب 2021 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة عبر بوابة الحكومة المصرية أدبي وعلمي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:05 م
التنسيق
التنسيق
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تنسيق كليات الآداب 2021 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة عبر بوابة الحكومة المصرية أدبي وعلمي

يكثر التساؤل من طلاب الثانوية العامة حول تنسيق كليات الآداب 2020-2021 المرحلة الثالثة، وفي اي جامعة حكومية من جامعات مصر يوجد كلية آداب نزلت مرحلة ثالثة، في هذا المقال تقرير عن جميع كليات الآداب في مختلف جامعات مصر.

تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية علمي وأدبي
تحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار عن تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة، وقال عدد تلاميذ تلك المرحلة يكون 86 ألفا و165 طالبا وطالبة، منهم طلاب العلمي عددهم 57185 طالب وطالبة من الشعبة العملية، وحصر عدد الطلاب في الشعبة الأدبية المرحلة الثالثة يكون فى 20980 طالب وطالبة.

نعرض عليك اماكن يوجد بها في أقسام كلية الآداب في مختلف محافظات مصر.

الجامعات التي بها كلية أداب مرحلة ثالثة
● آداب انتساب موجه كفر الشيخ
● آداب انتساب موجه دمنهور
● آداب انتساب موجه الوادى الجديد
● آداب انتساب موجه المنيا
● آداب انتساب موجه بنها
● آداب انتساب موجه بنات عين شمس
● آداب انتساب موجه الزقازيق
● آداب انتساب موجه دمياط
● آداب انتساب موجه عين شمس
● آداب انتساب موجه بور سعيد
● آداب انتساب موجه حلوان
● آداب العريش
● آداب الوادي الجديد
● آداب انتساب موجه طنطا
● آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
● آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية
● آداب انتساب موجه سوهاج
● آداب انتساب موجه الإسكندرية
● آداب سوهاج
● آداب حلوان
● آداب الإسكندرية
● آداب جنوب الوادي
● آداب دمنهور
● آداب الفيوم
● آداب عين شمس
● آداب أسيوط
● آداب بنات عين شمس
● آداب دمياط
● آداب طنطا
● اداب اسوان
● آداب وعلوم إنسانية السويس
● آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس
● آداب كفر الشيخ
● آداب بورسعيد
● آداب بنها
● آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية
● آداب الزقازيق
● آداب المنوفية بشبين الكوم
● آداب انتساب موجه المنصورة
● آداب انتساب موجه القاهرة
● آداب المنيا
● آداب انتساب موجه بني سويف
● آداب انتساب موجه العريش
● آداب انتساب موجه اسوان
● آداب انتساب موجه أسيوط
● آداب انتساب موجه الفيوم

تنسيق كليات الآداب 2021 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة عبر بوابة الحكومة المصرية أدبي وعلمي

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