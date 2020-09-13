محمد ثروت يغازل جمهوره برفقة محمد إمام عبر "إنستجرام"

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
روان هيثم
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نشر الفنان محمد ثروت فيديو جديد له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد ثروت في هذا الفيديو برفقة الفنان محمد إمام من كواليس تصوير فيلم "جحيم في الهند"، وكتب قائلاً: "لما تروح تسكور جهاز GPS .. ثروت ومحمد إمام هيموتوك من الضحك في الكواليس".

يذكر أن آخر أعمال محمد ثروت مسرحية علاء الدين، وهى من إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).

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