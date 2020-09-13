محافظ الغربية: تلقينا 41 ألف طلب تصالح حتى الآن (فيديو)

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن هناك إقبالا كبيرًا من قبل المواطنين للتصالح فى المخالفات بعد أن راجعت المحافظة الأسعار، مشيرًا إلى أنهم تلقوا حوالى 41 ألف طلب تصالح.





وقال "رحمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، إنه يتم فتح المراكز حتى الثامنة مساء وأحيانا حتى منتصف الليل، مشيرا إلى أنهم عقدوا عدة جلسات مع البنوك للتيسير على المواطنين وتم تقديم كل التسهيلات الممكنة التي تسهل للمواطنين التقدم على التصالح، ولابد من دفع قيمة الـ25 % قبل 30 /9 لإثبات جدية التصالح والتي أصبحت مبالغ قليلة جدا بعد التيسيرات الجديدة للحكومة.





وتابع: أن أغلب المخالفات في المحافظة متنوعة ما بين أدوار مخالفة ومخالفات خطوط التنظيم، وإجمالى المخالفات في المحافظة 61 ألف مخالفة، تقدم منهم 41 ألف للتصالح، ونحن نقبل كل أنواع الطلبات المقدمة، وأكد أن اللجان تتحرى إذا كان الطلب مطابقا للمواصفات أم لا.





وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.





أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..

- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي