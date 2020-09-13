محافظ الغربية: تلقينا 41 ألف طلب تصالح حتى الآن (فيديو)

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن هناك إقبالا كبيرًا من قبل المواطنين للتصالح فى المخالفات بعد أن راجعت المحافظة الأسعار، مشيرًا إلى أنهم تلقوا حوالى 41 ألف طلب تصالح.

وقال "رحمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، إنه يتم فتح المراكز حتى الثامنة مساء وأحيانا حتى منتصف الليل، مشيرا إلى أنهم عقدوا عدة جلسات مع البنوك للتيسير على المواطنين وتم تقديم كل التسهيلات الممكنة التي تسهل للمواطنين التقدم على التصالح، ولابد من دفع قيمة الـ25 % قبل 30 /9 لإثبات جدية التصالح والتي أصبحت مبالغ قليلة جدا بعد التيسيرات الجديدة للحكومة.

وتابع: أن أغلب المخالفات في المحافظة متنوعة ما بين أدوار مخالفة ومخالفات خطوط التنظيم، وإجمالى المخالفات في المحافظة 61 ألف مخالفة، تقدم منهم 41 ألف للتصالح، ونحن نقبل كل أنواع الطلبات المقدمة، وأكد أن اللجان تتحرى إذا كان الطلب مطابقا للمواصفات أم لا.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..
- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا 
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخالفات البناء قيمة التصالح بوابة الفجر الفجر الاراضى الزراعيه أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من ضم نجم إنبي

منذ أقل من ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يحدد سعر سيميدو

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

المقاصة يوافق علي بيع محمد إبراهيم للأهلى بشرط

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي

منذ ساعة و 24 دقيقة

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ يومين

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ يومين

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

غيابات بالجملة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي

منذ أقل من نصف ساعة

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

ديباي يطلب من ليون الرحيل إلى برشلونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: السيسي انحاز لأهالي 4500 قرية وخفض متر التصالح إلى 50 جنيهًا (فيديو)

محافظ الفيوم: 185 مليون جنيه حصيلة طلبات التصالح

محافظ المنيا: 60 ألف من مخالفي البناء تقدموا بطلبات تصالح حتى الآن (فيديو)

أحمد موسى: أموال التصالح لتطوير البنية التحتية

أحمد موسى : "فين المسئول اللي وافق على بناء 360 برجًا على النيل"

أحمد موسى يكشف التفاصيل الكاملة لسقوط "حيتان الإسكندرية" وسداد مليار جنيه للتصالح (فيديو)

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:03 ص

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي

الأهلي يقترب من ضم نجم إنبي

11:31 ص

"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

07:46 ص

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

11:58 م

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

04:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟