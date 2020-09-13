ارتفاع طفيف لـ " مؤشر البورصة الرئيسي" بمنتصف التعاملات





ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأحد ، وسط مشتريات العرب مع تحول المؤشر الرئيسي للون الاخضر فى الدقائق الأولى مع باقى المؤشرات ، ليتداول على ارتفاع طفيف بنسبة 0.03% عند 11074نقطة ، فيما ارتفع السبعينى متساوى الأوزان الافضل خلال الساعة الأولى من التداول بشراء تجميعة من الافراد على الاسهم الصغيرة و المتوسطة مع نشاط ايجابى على أسهم استخدام الغاز ترقبا لتخفيض سعره خلال هذا الأسبوع و الذى ارتفع معه أسهم الحديد و الموارد الأساسية و البتروكيماويات ، علاوة على نشاط أسهم المنسوجات و أسهم صفقة بايونيرز و خاصة السعيد العامة للمقاولات الذى ارتفع ب 20% مع الدقائق الأولى.









وارتفع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 هامشياً بنسبة 0.03 % عند مستوى 11074نقطة، فوق حاجز 11 ألف نقطة ، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 1.51 % عند 1885 نقطة، وصعد أيضاً المؤشر إيجي إكس 100 EWI بنسبة 1.24 ب% ليصل إلى 2771.6 نقطة.









واتجهت تعاملات المستثمرين العرب على الأسهم للشراء بصافي 838.7 ألف جنيه، فيما اتجه المصريون والأجانب للبيع بصافي 391.7 ألف جنيه، و446.9 ألف جنيه على التوالي.





وفي تلك الأثناء، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 356.3 مليون جنيه، من خلال 140.8 مليون سهم، عبر 14.4 ألف صفقة.