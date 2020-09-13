دينا تخضع لعملية جراحية وابنها يصاب في اصبعه

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قامت الفنانة الاستعراضية دينا بإجراء عملية جراحية في إصبعها، لافتة أن نجلها علي هو الآخر تعرض لجرح في إصبعه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت الراقصة صورة لإصبعها وإصبع نجلها، وعلقت عليها قائلة:" إمبارح علي صباعه اتعور وخيطه، وأنا كمان في نفس اليوم عملت عملية في صباعي”.



وفي سياق آخر، شاركت دينا مؤخرًا في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" سلطانة المعز"، وهو بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، رنا رئيس، محمد لطفي، شريف إدريس، ومجموعة مميزى من النجوم.