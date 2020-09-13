دينا تخضع لعملية جراحية وابنها يصاب في اصبعه

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:56 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements

قامت الفنانة الاستعراضية دينا بإجراء عملية جراحية في إصبعها، لافتة أن نجلها علي هو الآخر تعرض لجرح في إصبعه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الراقصة صورة لإصبعها وإصبع نجلها، وعلقت عليها قائلة:" إمبارح علي صباعه اتعور وخيطه، وأنا كمان في نفس اليوم عملت عملية في صباعي”.

وفي سياق آخر، شاركت دينا مؤخرًا في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" سلطانة المعز"، وهو بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، رنا رئيس، محمد لطفي، شريف إدريس، ومجموعة مميزى من النجوم.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم نجم إنبي

منذ أقل من ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

منذ حوالي 15 ساعة

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ يومين

غيابات بالجملة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ يومين

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

المقاصة يوافق علي بيع محمد إبراهيم للأهلى بشرط

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يحدد سعر سيميدو

منذ حوالي 4 ساعات

ديباي يطلب من ليون الرحيل إلى برشلونة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:03 ص

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي

الأهلي يقترب من ضم نجم إنبي

11:31 ص

"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

07:46 ص

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

11:58 م

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

04:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟