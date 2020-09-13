منة عرفة تتراقص على أنغام أغنية "بالبنط العريض''

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نشرت الفنانة منة عرفة فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت منة عرفة في هذا الفيديو تتراقص على أنغام أغنية "بالبنط العريض" للفنان الاماراتي حسين الجسمي.



وعلق أحد المتابعين قائلاً: "قمراية والله".





وتناولت كلمات أغنية "بالبنط العريض" الآتي: "حبيبي بالبُنط العريض.. غالي واقرب م الوريد.. حالتي تتشخص جُنون.. بيقولولي انا بيك مريض.



والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع الموسيقي توما وقد قام بعملية المكساج والماستر.