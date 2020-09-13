شرطة المرافق تواصل حملاتها لرفع الإشغالات بالجيزة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:47 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكز ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء سامح الحميلي واللواء مدحت فارس نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وقائد شرطة المرافق، وضباط القطاع، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، والأمن المركزي، عن رفع 967 مخالفة إشغالات طريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شرطة المرافق بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

المقاصة يوافق علي بيع محمد إبراهيم للأهلى بشرط

منذ حوالي 7 ساعات

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 17 ساعة

غيابات بالجملة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ يومين

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ يومين

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «مرعب الحراس»

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من ضم نجم إنبي

منذ أقل من ساعة

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي

منذ ساعة و 22 دقيقة

محمد إبراهيم يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

ديباي يطلب من ليون الرحيل إلى برشلونة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحدد سعر سيميدو

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:03 ص

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي

الأهلي يقترب من ضم نجم إنبي

11:31 ص

"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

07:46 ص

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

11:58 م

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

04:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟