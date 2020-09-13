استعدادا للشتاء.. أعمال مكثفة لتطهير شبكات الصرف الصحي في محافظات القناة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:46 ص
بوابة الفجر
محمد عزام
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أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن فرق الصيانة الفنية بالاشتراك فرق الشبكات تواصل أعمال التطهير والملس لخطوط وشبكات الصرف الصحي، في محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك طبقا لخطة التطهير الدورية التي تجريها الشركة بنطاق محافظات القناة، واستعدادًا لفصل الشناء. 

وأوضح "عبدالحميد"، أن المتابعة المستمرة علي تلك الشبكات من خلال مهندسو الشركة حتى لا يتسبب انسداد خطوط شبكات الصرف.

وأضاف اللواء عبد الحميد، أن الفرق الفنية بقطاع محافظة الإسماعيلية انتهت من أعمال التطهير والملس لشبكات وخطوط الصرف الصحي بالعديد من المناطق منها ميدان منطقة المنصورة، ومنطقة البلابسة، وحي السلام، وعرايشة مصر، وجار أعمال التطهير في باقي الميادين.

وأشار اللواء عبد الحميد، إلي أنه تم الانتهاء من أعمال التطهير بعدد من المناطق والشوارع الرئيسية في محافظة بورسعيد منها منطقة الكويت بحي العرب، ومنطقة الحرية، بحي المناخ.، وجاري استكمال خطة أعمال التطهير في بعض المناطق، مشيرًا ان تم الانتهاء ايضًا من تطهير في محافظة السويس منها مناطق مساكن النور بحى عتاقه، ومنطقة مساكن البحر الأحمر، وتعاونيات الدلتا بحى فيصل. 

وناشد رئيس شركة القناة للصرف الصحي، المواطنين عدم القاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي وذلك حتي لا يحدث انسداد لمواسير الصرف ويسبب طفوحات للمياه وحفظا علي شبكة الصرف الصحي، لافتا أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة" يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان.
استعدادا للشتاء.. أعمال مكثفة لتطهير شبكات الصرف الصحي في محافظات القناة
استعدادا للشتاء.. أعمال مكثفة لتطهير شبكات الصرف الصحي في محافظات القناة
استعدادا للشتاء.. أعمال مكثفة لتطهير شبكات الصرف الصحي في محافظات القناة
استعدادا للشتاء.. أعمال مكثفة لتطهير شبكات الصرف الصحي في محافظات القناة
استعدادا للشتاء.. أعمال مكثفة لتطهير شبكات الصرف الصحي في محافظات القناة
استعدادا للشتاء.. أعمال مكثفة لتطهير شبكات الصرف الصحي في محافظات القناة
استعدادا للشتاء.. أعمال مكثفة لتطهير شبكات الصرف الصحي في محافظات القناة
استعدادا للشتاء.. أعمال مكثفة لتطهير شبكات الصرف الصحي في محافظات القناة

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