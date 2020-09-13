"الداخلية" تنقذ طفلا عقب إغلاق باب الشقة عليه بسوهاج

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:42 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من استخراج طفل "سن 3 سنوات" باستخدام السلم الهيدروليكي من الشقة محل سكنه وتقع بالطابق الخامس بأحد العقارات بمحافظة سوهاج، عقب قيامه بغلق باب الشقة حال عبثه به.

ولاقى سرعة انتقال القوات وإنقاذ الطفل المذكور استحسان أسرته التى توجهت بالشكر للقوات.

اختل توزانه.. التصريح بدفن طفل إثر سقوطه من أعلى سطح المنزل بالعياط

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التصريح بدفن طفل لقى مصرعه إثر سقوطه من أعلى سطح المنزل، نتيجة اختلال توازنه

واستمعت النيابة لأقوال أسرته، والذين أكدوا أنه سقط نتيجة اختلال توازنه، وعدم وجود شبهة جنائية.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد إدريس رئيس مباحث قسم شرطة العياط، من إدارة شرطة النجدة بسقوط طفل من علو، ووفاته متأثرا بإصابته.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد عادل طلبة معاون مباحث المركز، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال تواجد "محمود.م"، 4 سنوات أعلى سطح المنزل سكنه، اختل توازنه وسقط أرضا، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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