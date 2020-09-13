ضبط مصنع لإنتاج خلاطات المياه بدون ترخيص بالخانكة

داهمت مباحث التموين بمديرية امن القليوبية، بالتنسيق مع قوة أمنية من مركز شرطة الخانكة، اليوم الأحد، مصنع بدون ترخيص لإنتاج خلاطات المياه فى سرياقوس دائرة المركز.





وتبين تجميع صاحب المصنع الخلاطات القديمة والمستهلكة والمجهولة المصدر، وإعادة تدويرها وتصنيعها ووضع طبقة نيكل عليها ووضع علامات تجارية لشركات عالمية "صنع في إيطاليا" وصنع في تركيا"، وطرحها في الأسواق، وجرى التحفظ على المصنع وكميات كبيرة من المنتجات، وتحرر محضر بالواقعة.





وردت معلومات للعقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بقيام المدعو "م.م.ا " 26 سنة، بإنشاء مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع خلاطات المياه المغشوشة والمقلدة والغير مطابقة للمواصفات، ويستخدم خامات رديئة وسابقة الاستخدام، وخلاطات قديمة، ومجهولة المصدر، وخالية من أي بيانات، ثم يعيد تصنيعها، ووضع علامات تجارية عالمية عليها تفيد بأنها صنعت في تركيا وإيطاليا ويطرحها في الأسواق.



