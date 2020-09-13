بعد احتفالهم بعيد ميلاده..خالد النبوي يوجه رسالة لجمهوره

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احتفل الفنان خالد النبوي أمس بعيد ميلاده ، واستقبل العديد من رسائل التهنئة من محبيه وجمهوره.





وحرص خالد النبوي على توجيه رسالة شكر لجمهوره، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" قال فيها:"شاكر وممتن لعيلتي وأصدقائي والجمهور العزيز على كل دعواتكم الجميلة، بسببكم قضيت يوم حلو جدًا وبتمنى السعادة و النجاح لكل الناس".





وفي سياق آخر، يُشارك الفنان خالد النبوي حاليًا في فيلم "قمر 14"، وهو بطولة غادة عادل، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أمينة خليل، أسماء أبو اليزيد، خالد أنور، مي الغيطي، وهو من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج أحمد السبكي.