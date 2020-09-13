آيتن عامر تصور مشاهدها "في يوم وليلة" في هذا الموعد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:52 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستعد الفنانة آيتن عامر حاليًا لتصوير مشاهدها في مسلسل "في يوم وليلة" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد رزق، والذي من المقرر انطلاق تصويره نهاية الأسبوع الجاري.

مسلسل "فى يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، نضال الشافعي، محمد جمعة، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

والجدير بالذكر أن آيتن عامر شاركت مؤخرًا في مسلسل "فرصة تانية"، وهو من إخراج مرقس عادل، إنتاج سنيرجي، بطولة ياسمين صبري، دياب، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، تميم عبده.

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