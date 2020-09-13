مؤشر سوق البحرين المالي يرتفع هامشياً مع بداية التعاملات
الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:49 ص
نيفين سمير
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إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحاً 0.77 نقطة ليصل إلى مستوى 1390.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.6 مليون سهم بقيمة 415 ألف درهم.
وصعد بسوق البحرين المالي اليوم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.40% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.83%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.78%، مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.89%، كما ارتفع سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.98%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.63% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 1.16%.
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