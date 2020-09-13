مؤشر سوق البحرين المالي يرتفع هامشياً مع بداية التعاملات

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحاً 0.77 نقطة ليصل إلى مستوى 1390.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.6 مليون سهم بقيمة 415 ألف درهم.



